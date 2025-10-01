厚生労働省厚生労働省は1日、有料老人ホームの一部に登録制などの参入規制を導入する方向で検討に入った。関係者が明らかにした。現在は原則、自治体への届け出で開設できる。介護の必要度が高い高齢者の受け皿となっている一方、不適切な身体拘束や入居者の財産を無断で使うといった経済的虐待が問題となっており、開設に基準を設けてサービスの質を確保できるようにする。有識者検討会で議論し、年内に制度設計を詰める。厚