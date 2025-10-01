10月1日は多くの企業で内定式が行われました。企業も様々な工夫を凝らしています。【画像を見る】ドレスコードを「一番楽しいことをしている時の服装」にした内定式個性あふれる服装の内定式?内定者の本音を聞いた多くの企業で内定式が行われました。来年度から初任給を30万円に引き上げる「三井住友銀行」の内定式では…内定者「お客様に信頼される行員になるように、精進していきたいと考えています」内定式といえばスーツ姿が定