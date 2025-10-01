Google Cloudは10月1日、PC版の「Google ドライブ」にAIを活用したランサムウェア検知機能を搭載すると発表した。これによりランサムウェアを検知した場合、ファイルの同期を自動的に停止し、ユーザーは数クリックでファイルを簡単に復元できるようになるという。○ランサムウェア検知機能の概要今回、同社ではランサムウェアに侵入された場合でも攻撃を無効化する防御策を構築。PC版のGoogle ドライブに搭載されたAIによる検知機