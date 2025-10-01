ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDSの元メンバーで、2024年のグループ卒業後には、TBS系で放送されたオーディション番組「SEVEN COLORS」（セブカラ）に参加していた山粼夢羽（22）が9月30日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとして活動を再開することを明かした。 【写真】キラキラ感マシマシ！アイドル味たっぷりで帰ってきた山粼夢羽