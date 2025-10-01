WCS第1戦米大リーグ・ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10-5で勝利した。大谷翔平投手の2本塁打などで快勝した試合を、大物アスリートも生観戦。ファンの視線を集めていた。初回、相手先発グリーンの100.4マイル（約161キロ）の4球目をとらえた大谷の打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）と爆速の先頭打者弾となった。大谷は6回に