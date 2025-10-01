連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）主題歌、米津玄師「さよーならまたいつか！」のミュージックビデオが、10月1日18時2分、YouTube再生数1億回を突破した。2024年4月12日に公開されてから、1年と172日で1億再生達成だ。これにより、YouTube上で1億回再生を突破した作品が17タイトルとなり、日本人アーティスト最高位の記録を自己更新した（「Lemon」「アイネクライネ」「LOSER」「ピースサイン」「灰色と青（＋菅田将暉）」「orion」