カルビー（東京都千代田区）が、2025年10月に発売30周年を迎える「じゃがりこ」の周年記念商品「じゃがりこ ベーコンバター醤油（しょうゆ）味」を10月6日からコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。じゃがりこは、1995年10月に新潟で発売され、約2年半をかけて全国展開。定番商品として「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を販売。これまでに、期間限定商品など数多くのフレーバーも誕生してきま