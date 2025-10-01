²Î¼ê¤Î£í£é£ó£ï£î£ï¤¬¶á±Æ¤ò¸«¤»¡¢°Õ³°¤Ê¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±Æü¤Ëºî²È¡¦²µÉðÍÎ¶©»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£²µÉð»á¤Ï¡Ö£í£é£ó£ï£î£ï¤µ¤ó¤È£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î£Î£ï£ó£õ£ë£å¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢£í£é£ó£ï£î£ï¤ÈÉ×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Î£ï£ó£õ£ë£å¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¼¤Ò¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡££í£é£ó£ï£î£ï¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë²µÉð»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë½Ð±é