【新華社北京10月1日】中国北京市では今夏から、複数の水上ロボットが河川清掃の優れた能力を発揮している。河川に繁茂する水草は生態系の重要な構成要素であるものの、適切な維持管理を怠れば美観を損ない、洪水時の排水能力や水質に影響を及ぼす可能性がある。市の水務（水道）部門は、河川や湖に生育する水草の成長特性を考慮し、無人で航行する除草船や清掃船などを開発した。これらのスマート設備は巡回や除草、水質モ