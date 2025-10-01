元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にサプライズ登場。水曜日の曜日コメンテーターに就任したことが電撃発表された。昨年、不倫報道での活動自粛を経験している中丸は、この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題が取り上げられ、ＭＣの垣花正に「中丸さん、これ