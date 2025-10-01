2040年に世界で売る新車をすべてEV（電気自動車）、FCV（燃料電池車）にする“脱エンジン”宣言を掲げていたホンダ。だが、ここ数年で市場環境は激変。当初もくろんでいたEV戦略の大幅な修正を余儀なくされた。もがく業界の異端児はこれからどう戦うのか。自動車業界を担当する横山隼也記者が解説する。ホンダ、2040年「脱エンジン」計画をひそかに急旋回https://toyokeizai.net/articles/-/901446ホンダ･三部敏宏社長が独占取材で