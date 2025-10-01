９月３０日、重慶市涪陵区で建造された同市初の「江海直達」バルク・コンテナ両用船「重輪江海１」号がゆっくりと進水する様子。（ドローンから、重慶＝新華社配信／何建鋼）【新華社重慶10月1日】中国重慶市涪陵区で9月29日、同市で初めて建造された全長約130メートルの液化天然ガス（LNG）を燃料とする新エネルギーバルク・コンテナ両用船が進水した。同船は重慶市と浙江省の寧波、舟山両市を結ぶ河川・海上直航輸