◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（１日・横浜）ＤｅＮＡの武田陸玖投手がプロ初登板を果たし、１イニング投げ、２安打１失点だった。５―４の６回から４番手で登板し、先頭の中村悠に左前打を許したが、続く西村は三ゴロで中村悠が二塁でアウト。田中の一ゴロ間に西村が二塁に進み２死二塁、鈴木叶の中前テキサス安打の間に西村が生還。同点に追いつかれた。しかし、先輩達が助けてくれた。５―５の無死一、二塁か