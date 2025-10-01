◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-2 中日(1日、東京ドーム)巨人は今季最終戦を勝利で締めくくりました。この日は打線は初回から爆発しました。プロ初登板初先発の中日・草加勝投手を攻め立てると、中山礼都選手の4試合連続タイムリーで2点を先制。さらに浦田俊輔選手、山瀬慎之助選手もタイムリーで続き、初回から5点の大量リードを奪いました。山瀬選手は今季初出場初スタメンで、第1打席でいきなり結果を残します。投げては先発の山&