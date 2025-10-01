元ＨＫＴ４８で女優の兒玉遥（２９）が１日、東京・千代田区の衆議院第二議員会館で行われたアイドルの発信力を活かした「『地方創生２．０』モデル事業『公民連携推進大使』記者発表会」に元ＡＫＢ４８の平嶋夏海（３３）、佐々木優佳里（３０）、ＲａｉｎＴｒｅｅの綾瀬ことり（１９）、新野楓果（２４）、鈴野みお（１６）、百瀬紗菜（２３）らと出席した。会見に純白ワンピースの透明感抜群の姿で登場した兒玉。会場は議