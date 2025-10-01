「巨人−中日」（１日、東京ドーム）巨人・平内が突如として、アンダースローで投球し、場内が騒然とした。八回から登板すると、カウント２ストライクから突然下手投げになって１３１キロのストライク投球。打席の中日・細川は想定外だったのか、バットを出すことができずに見逃し三振。目を丸くして驚いたような表情を見せていた。それでも一塁ベンチの阿部監督は平然とした表情でグラウンドに視線を向けていた。平内はこ