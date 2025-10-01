皆藤愛子アナウンサーの清爽な衣装ショットが注目を集めている。皆藤アナは１日、自身のインスタグラムを更新。白のリボンブラウスに黒のロングスカートをあわせ、ハーフアップにヘアアレンジした姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎる〜」「となりで微笑んでほしい」「癒されます」「愛ちゃんにリボンブラウスは最強でしょ」「お姫さまやん」などの声が寄せられている。