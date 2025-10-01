日本相撲協会は１日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった五島改め藤凌駕（藤島）は、国技館内で師匠・藤島親方（元大関・武双山）と記者会見に臨んだ。幕下最下位格付け出しデビューから所要４場所で新十両に昇進した２２歳の大器は「やっと大相撲の一員になれた気がする。この名に合う力士になるように成長したい」と目を輝