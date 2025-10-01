元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にサプライズ登場。水曜日の曜日コメンテーターに就任したことが電撃発表された。この日が初出演ということで番組では中丸の横顔を掘り下げる「中丸雄一って、どんな人？」とのコーナーを展開。「早稲田大学出身で卒論が最高評価」とのフリップが用意されると「これは本当です。Ａプラス（の評価）をいただきました」と、うな