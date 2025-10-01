日産自動車のロゴ日産自動車が米国での電気自動車（EV）の生産計画を凍結することが1日、分かった。EV販売の減速や購入時の税制優遇措置の廃止などを踏まえて決めた。代わりに、販売終了したスポーツタイプ多目的車SUV「エクステラ」をハイブリッド車（HV）として2028年に復活させることを検討している。凍結の対象は、ミシシッピ州のキャントン工場で生産を予定していたSUV。部品メーカーに対し、生産に向けた業務を一時停止