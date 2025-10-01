新型コロナウイルスワクチンの２０２５年度の定期接種が１日、６５歳以上の高齢者と、重い基礎疾患がある６０〜６４歳を対象に始まった。使用されるワクチンは５製品で、接種費用は１万５６００円程度となる。２５年度は国の費用助成（１回当たり８３００円）がなくなり、自治体独自の補助によって自己負担額には差がある。低所得者は無料となる。期間は２６年３月末まで。現在は変異株オミクロン株から派生した通称「ニンバス