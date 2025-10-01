◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(1日、東京ドーム)巨人の泉口友汰選手が、今季最終戦を4打席4出塁で終え、出塁率でセ・リーグ単独トップに立ちました。試合前の時点で1位広島の小園海斗選手を4厘差で追う3位泉口選手の出塁率は.358。今季最終戦を4打席4出塁で単独トップ、5打席4出塁でトップタイという状況で迎えました。泉口選手は第1打席、相手先発の草加勝投手からフォアボールを選びます。第2打席はカーブを引っ張りライトへの