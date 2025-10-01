元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、群馬県前橋市の小川晶市長のラブホテル密会問題について言及した。配偶者のいる同市幹部職員の男性とラブホテルで複数回にわたって面会したと報じられた小川氏は先月２４日夜に臨時記者会見を開き、ホテル密会を認め「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省しています」と陳謝した。会見で小川氏が「誰の目にも止まらない。周囲を気