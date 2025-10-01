タレントの福留光帆（21歳）が、9月30日に放送された「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。女性に嫌われてきた人生であると話し、理由は「人間性がちょっとあんまりよろしくないのかな」と語った。人気企画「格付けし合う女たち」が行われ、「友達になりたくない女」というテーマで、福留光帆が自分自身を10人中3位という低評価を付ける。福留は「自信ないです。本当に女性に嫌われてきた人生で。ひどい時はクラスと部活、両