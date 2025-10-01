記者「午前11時半過ぎの東京・有楽町です。風が強く、長袖を着る人も多くいます」きょうは最高気温23.6℃とひんやりとした天気となった東京都心。およそ3か月半ぶりに夏日になりませんでした。「すごく寒くて、朝起きてびっくりしました」「寒いです、肌寒いです。（朝寝ているとき）ブランケットにつつみこまれた」寒くなると恋しくなるのは…「温かいもの食べたいです、『鍋』とか」そう、鍋！先月から鍋つゆの販売を強化してい