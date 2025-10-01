警察などによりますときょう午後4時40分頃、岐阜県各務原市内の踏切で、高山線の特急「ひだ」が線路上で立ち往生していたキャリアカーに衝突しました。 【写真を見る】【JR高山線】岐阜～鵜沼 運転再開 特急列車がキャリアカーと衝突 乗客20人がケガ 4人を病院に搬送 岐阜・各務原市（午後8時半現在） この事故で乗客の男女20人が窓ガラスの破片で顔を切るなどのけがをして、4人が病院に搬送されましたが、全