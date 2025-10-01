ダイドードリンコが2025年秋冬の新商品として「TOMORROW X TOGETHER グリーンアップルウォーター」を発表しました。フレッシュなグリーンアップルの香りと果実感を閉じ込めたフレーバーウォーターは、爽やかな飲み心地が魅力。しかもパッケージは全12種の限定デザインで、メンバーの多彩な表情が楽しめます。自販機・量販店で順次展開され、ファンにとって見逃