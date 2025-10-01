タレントの小池里奈（32）が1日、インスタグラムを更新。下着姿を公開した。小池は「10月おひさしぶりです！今年もよろしく！9月今年もありがとう！また1年後！」とつづり、白のレースのトップスを胸元までめくり上げ、下着姿を公開した。この投稿に「可愛くてセクシー」「超カワイイ」「素敵」などのコメントが寄せられている。