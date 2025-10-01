定期預金は株式投資のように価格変動リスクがなく、途中で解約しても元本は保証されています。そのため、実際に途中解約をする人も少なくありません。では、銀行の窓口で定期預金を途中解約する人のなかで、どのような人が「お金持ち体質」なのか、それとも「貧乏体質」なのかを見ていきましょう。元銀行員の筆者がその分かれ目を解説します。貧乏体質な人のケース「オトクな定期預金キャンペーンだから今がチャンス！」と深く考え