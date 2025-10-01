Akiさん「メンバー、対戦してくださった方々、ファンの皆さまに感謝」■DeNA ー ヤクルト（1日・横浜）DeNAは1日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦で今季最終戦を迎えた。今季限りでの卒業を発表しているオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」のAkiさんにとって、レギュラーシーズン最後の「Hisense ハマスタバトル」は涙の結末となった。1走、2走と大接戦の中でバトンを受け取ったアンカーのAkiさんは