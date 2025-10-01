1日、JR広島駅の北口に、新アリーナの建設を求める署名が１０万筆を超え広島ドラゴンフライズなどが、要望書を県やＪＲ西日本へ 提出しました。 署名活動をしていたイベント事業振興協会の松本理事長やドラゴンフライズの浦社長などは、ＪＲ西日本や広島県などを訪れ、要望書などを手渡しました。 この署名活動は、広島駅北側にあるＪＲ西日本の広島支社跡地に１万人規模のアリーナ建設を目指すもので、去年１２月