プロ19年目で日米通算200勝を達成した田中将大投手。NPB時代では特に2013年シーズンに目覚ましい活躍を見せました。個人としては24勝無敗を記録。球団史上初の日本一にも大きく貢献しました。本人も200勝を達成した9月30日の会見のなかで、その当時の異様な周囲の状況や自身の心の内を振り返る一幕がありました。田中投手はそのシーズン序盤から連勝が始まると、周囲から期待の声が起こり「『この連勝はどこまで続くんだ』と言われ