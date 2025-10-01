サウジアラビア北部で見つかった約1万2千年前に彫られたとみられるラクダの岩絵（SAHOUTROCKARTANDARCHAEOLOGYPROJECT提供、ロイター＝共同）【カイロ共同】サウジアラビア北部の砂漠で、1万2千年前ごろに彫られたとみられるラクダや馬の岩絵が多数見つかった。ロイター通信などが9月30日、伝えた。実物と同じぐらいの大きさで彫られ、高さ2メートルを超えるラクダの岩絵もあったという。研究グループは、当時の狩猟採