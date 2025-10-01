自民党総裁選に出馬している小泉農相は１日、「小泉氏側近が党員８２６人を勝手に離党させていた」と報じた週刊文春（電子版）に対し、「著しく事実に反する。強く抗議し、訂正を求める」とする抗議文を公表した。週刊文春は、小泉氏が県連会長を務める神奈川県連で６月、小泉氏に近い県議の指示で８２６人が離党させられたと報じた。小泉氏は「全く関知していない」とし、「総裁選が行われることを前提として、自らに有利にな