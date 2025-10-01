先月30日夜、東京・杉並区の住宅街で木造二階建ての住宅が倒壊しました。日本テレビは住宅が倒壊する前後の映像を入手。住民の証言とともに、倒壊の様子が見えてきました。■「雪崩が起きたような感じ」一軒家が倒壊倒壊した家は土台だけになっていました。同じ場所を横から撮影した映像には、住宅がマンションになだれこんだ姿が捉えられていました。先月30日夜、木造二階建ての一軒家が倒壊したのです。近隣住民「雪崩が起きたよ