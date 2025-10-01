タレントの小倉優子が１日、自身のインスタグラムを更新。複数の衣装ショットを公開した。「衣装です」と記し、３パターンのコーデを紹介した小倉。白のニットベストにデニムをあわせ、両手を頬にあてたショットや、デニムのセットアップコーデ、ジャケットを羽織ったきれいめコーデなどを披露した。この投稿にファンからは「２０年前と変わらない可愛さに惚れ惚れします」「メロイ」「スタイル良いし美人」「とても似合って