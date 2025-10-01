◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人・西舘勇陽投手が１回３奪三振で無失点。レギュラーシーズン最終戦で圧巻のパフォーマンスを見せた。５―０の７回からマウンドに上がり、味谷、福永をスライダーで連続三振。ここまで３安打をマークしていた１番・岡林も１３６キロの内角低めスライダーで空振り三振に封じた。２３年のドラフト１位右腕。２年目の今季は試合前時点で１４登板（７先発）し２勝３敗