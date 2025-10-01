詐欺の疑いで逮捕されたマレーシア国籍の男と共謀して警察官などになりすまし、鹿児島市に住む70代の女性から現金およそ2400万円をだまし取った疑いで、ベトナム国籍の34歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で大阪市に住居をもつ会社役員、タ・ヴァン・ヒエン容疑者(34)です。 警察によりますと、ヒエン容疑者は、マレーシア国籍で住居不定のクエイ・カイ・ヤン容疑者（今年6月に詐