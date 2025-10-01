きょうから10月。今月は「値上げラッシュ」となっていて、3000品目を超す飲食料品が値上げします。 10月の値上げでは、お茶や炭酸飲料などの500ミリリットルペットボトルが200円台になる商品もあるなど、帝国データバンクによると3024品目が値上げします。 3000品目を超えるのは半年ぶりです。物価高のなか追い打ちをかける値上げラッシュに、みなさんはどのような家計の工夫をしているのでしょうか？街で聞きました。 （