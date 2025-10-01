地震が相次いでいるトカラ列島を食を通じて応援しようと、島の食材を使ったイベントが始まりました。 悪石島で獲れたカツオのたたきやアジの燻製に、ほろ苦さがたまらない中之島の長命草天ぷら。ローストビーフは、島のパッションフルーツソースが味の決め手です。 きょう1日から山形屋食堂で提供が始まった「トカラ定食」。（1日限定30食・税込2200円） 使われている食材のほとんどが、6月以降、地震