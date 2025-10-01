９月２８日、南通駅の建設現場。（ドローンから、南通＝新華社記者／季春鵬）【新華社南通10月1日】中国の上海、南京、合肥を結ぶ「滬寧合（こねいごう）高速鉄道」の建設現場で、鉄道建設大手、中鉄建工集団が担う南通駅の工事が順調に進んでいる。高架駅舎Bエリアの鉄骨構造は既に完成しており、側面に配置される駅舎の本体構造も間もなく完成する。駅舎と付帯施設は滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道（上海−重慶−成都）の重要な