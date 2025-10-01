米３０年固定金利は６．４６％に上昇、住宅ローン申請指数は－１２．７％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４６％と前回の６．３４％から上昇した。住宅ローン申請指数は－１２．７％と前回の＋０．６％から低下に転じた。購入指数は１７４．５から１７２．７に低下。借り換え指数は１６０９．８から１２７８．６に大幅に低下した。 USD/JPY147.07EUR/USD1.1727EUR/JPY172.48