秋田朝日放送 秋田県大館市の小学校で、子どもたちが植えたヒマワリから種を取り出す作業を行いました。取った種は、ヒマワリ油などに加工され販売されます。 大館市の釈迦内小学校では１５年前からヒマワリを通じた様々な活動を行っていて、１日は全校児童と地域住民などの協力のもと、６月に植えた約３万本のヒマワリから種を取り出す作業を行いました。子どもたちは、ビニールハウスに敷き詰められた乾燥させたヒ