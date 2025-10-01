米政府機関の一部閉鎖で不安定な相場展開、円買い継続もドル安は一服、ドル円一時１４７円台割れ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが継続する一方、ドル安の動きは一服している。米議会のつなぎ法案は期限切れとなり、米政府機関の一部閉鎖が現実のものとなっている。この状況が短期間で収拾されるのか、長引くのか極めて流動的かつ不透明な状況にある。あすの米新規失業保険申請件数や金曜日の米雇用統計発表が延期