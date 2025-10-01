プロサッカー・Jリーグは、創設から32年、初めての内定式を開催しました。1日の内定式にゲストとして出席した、Jリーグ初代チェアマンの川淵三郎さんからは、入社予定の学生に向け、激励のコメントが送られました。初代チェアマン川淵三郎氏「Jリーグへようこそ。日本のJリーグが世界に羽ばたく、一層発展することを心から願っています」日本サッカーのさらなる発展へ。今後は、自前での人材育成に取り組みます。