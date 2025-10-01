1日（水）の東京は肌寒い雨の一日となりました。都心の雨はシトシトとした降り方でしたが、北日本では局地的に猛烈な雨が降りました。1日は、上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となりました。北海道の白老町森野では、1時間に123.5ミリ、3時間で274ミリという、観測史上1位の大雨が降りました。10月の1か月分以上の雨が、たった3時間で降ったことになります。また、宮城県内でも、1時間におよそ100ミリの記録的な大雨が