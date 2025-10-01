お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史が９月２８日、テレビ朝日系「有吉クイズ」で、「トラウマ」だったという高校の野球部時代のミスについて、グループＬＩＮＥで謝罪。号泣する展開となった。この日は「動いていないＬＩＮＥグループ既読Ｑ」を放送。佐々木は動いていないＬＩＮＥグループとして、高校の野球部のグループＬＩＮＥを上げた。佐々木は宮城県の古川学園高の野球部でキャプテン。３年の宮城県秋季大会では仙台