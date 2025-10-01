きのう、東京・杉並区で擁壁が崩れ、住宅が倒壊したことを受けて、区は別の場所にある他の擁壁についても緊急点検を行う方針を明らかにしました。きのう午後7時ごろ、杉並区堀ノ内で高さ4メートルから5メートルほどの擁壁が崩れ、その上の木造2階建て住宅が倒壊しました。住宅には50代の父親と20代の息子が住んでいましたが、息子は外出中で、父親も直前に避難していました。擁壁は土砂崩れを防ぐために設置される構造物ですが、杉