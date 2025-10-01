女優の木村文乃さんが日本メガネベストドレッサー賞2025に登壇し、芸能界部門で受賞しました。【写真を見る】【 木村文乃 】メガネは相棒「メガネがあるほうが自信をもって喋られるなって」受賞スピーチで、木村文乃さんは”中学1年生からメガネユーザーで、メガネでお芝居をさせていただくことも多く、私の人生にメガネというものは相棒というくらい身近にあるものです。”と語りました。 メガネをずっとかけているから