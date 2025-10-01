NHK E¥Æ¥ì¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ê64¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ALSØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÄÅµ×°æ¤Ï¡ÖALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¸øÉ½¤·¤Æ6Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ALS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ø°Õ¼±¤ä´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Þ¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êºÇ